شحن 1000 حافلة جديدة من الصين

أعلنت شركة تيرصام عن الشروع ابتداءً من 23 ديسمبر 2025 في عملية شحن 1000 حافلة نقل جديدة. وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تجديد وتطوير الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن “1000 حافلة المشحونة مجهزة تجهيزًا كاملًا. وفق أعلى معايير الجودة، السلامة والراحة. مع اعتماد تجهيزات تقنية حديثة تواكب متطلبات النقل العصري للمسافرين، بما يضمن خدمة أفضل للمواطن”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا الإنجاز يعكس، الجاهزية التنظيمية لشركة تيرصام، وكذا الالتزام بتنفيذ البرامج الوطنية في آجالها المحددة، واحترام التزاماتها و تعهداتها نحو الوطن، بالإضافة إلى المساهمة الفعلية في تحسين خدمات نقل المسافرين عبر مختلف ولايات الوطن”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور