شخص واحد فقط يزور داني ألفيس في سجنه!

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن البرازيلي داني ألفيس، ترك يعاني وحده. وأن عدد الأشخاص الذين يزورونه في السجن انخفض تدريجيا. لكن هناك شخص واحد لا يزال على اتصال دائم معه.

وأوضحت “ماركا” الشهيرة في هذا الصدد. بأن الصديق الوحيد الذي يزور ألفيس. هو طاه برازيلي يدعى برونو وهو صديق مقرب لمدافع البارصا السابق.

كما أشارت الصحيفة ذاتها. إلى أن الشيء الوحيد الذي كان معروفا هو أن ألفيس، محبوب تماما في السجن من قبل السجناء الآخرين ويوقع باستمرار على القمصان ويلعب معهم كرة القدم.

يذكر أن البرازيلي، تم احتجازه يوم الـ 20 جانفي الماضي، بتهمة اغتصاب فتاة، بملهى ليلي يوم 30 ديسمبر الماضي، بمدينة برشلونة.