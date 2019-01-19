شراء شقة في إيطاليا أرخص من فنجان قهوة

تراجعت أسعار المنازل والبيوت في الكثير من دول العالم، غير أن نسبة هذا التراجع تظل بين 5 و15 في المئة تقريبا في العديد منها.

لكن بسبب تراجع أعداد السكان، لجأ المسؤولون من مدينة سامبوكا وهي إحدى المدن في الصقلية إلى الخيار الصعب.

من خلال محاولتهم لإعادة إحياء هذه المدينة الآيلة للزوال عن طريق قرارات حيوية للإبقاء عليها.

ومن أبرز قراراتهم في مدينة سامبوكا ، ذات التراث العربي الإسلامي عرضهم لمنازل وشقق للبيع بحد أدنى يصل إلى واحد يورو فقط.

مع العلم أن العديد من منازل وشقق هذه المدينة تطل على مناظر خلابة تشرف على سواحل الجزيرة المتوسطية.

مما يعني أن الراغبين في الشراء يمكنهم الحصول على منزل أو شقة الأحلام أرخص حتى من سعر فنجان قهوة.

وبحسب مسؤولي المدينة، فإن عدد السكان فيها تراجع بشكل كبير جراء هجرة السكان إلى المناطق الداخلية في ايطاليا عموما.

وصرح جيوسيبي كاشيوبو، نائب عمدة المدينة ومستشارها السياحي أنه بخلاف ما تعرضه المدن الأخرى.

من أسعار مخفضة لأهداف دعائية، فإن ما يعرض في هذه المدينة حقيقي والسعر لا يتجاوز يورو واحد.

وأضاف إن البلدية ليست جهة وسيطة بين المالكين القدامى والجدد بل تملك هذه المنازل والشقق.

غير أن هناك شرطا هو أن على المالك الجديد أن يقوم بتجديد شقته أو منزله في غضون ثلاث سنوات.

بسعر يبدأ من خمسة عشرة ألف يورو، كما سيحتاج إلى إيداع خمسة آلاف يورو كوديعة أمنية، يمكن استعادتها عند اكتمال أعمال التجديد.