شراكة استراتيجية للصناعات الإبداعية.. وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها النيجيرية

عقدت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، لقاء ثنائيا مع حناتو موسى موساوا، وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي بجمهورية نيجيريا الاتحادية. على هامش أشغال الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بجنيف.

ويأتي اللقاء في سياق العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، وتأكيدا على ريادتهما المشتركة في دعم أجندة الملكية الفكرية بالقارة من خلال احتضانهما لمكتبين خارجيين للمنظمة. وقد شكل اللقاء منصة لتبادل الخبرات، حيث استعرضت الوزيرتان التجربتين الجزائرية والنيجيرية في النهوض بالصناعات الإبداعية وتثمين التراث ودعم المبدعين.

واتفقت الوزيرتان على إعداد مذكرة تفاهم وإنشاء فريق عمل مشترك لتحديد مشاريع التعاون في مجالات ذات أولوية. تشمل المهرجانات والسينما والإنتاج السمعي البصري، والتكوين الفني، وتمويل المشاريع الإبداعية، وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وفي هذا الإطار، تم بحث تعزيز التعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والهيئات النيجيرية المختصة. خاصة في آليات التحصيل ومكافحة القرصنة، بما يضمن تثمينا عادلا لحقوق المبدعين. كما تم التأكيد على أهمية تشجيع التنقل الأكاديمي والفني وتطوير مشاريع مشتركة تبرز المواهب الإفريقية الشابة وتفتح أمامها آفاقاً جديدة. إلى جانب التعاون في حفظ الذاكرة السمعية البصرية ورقمنة المحتويات الثقافية.

ونوهت الوزيرتان بالمكانة المتقدمة التي تبوأتها المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار. معتبرتين ذلك ثمرة إرادة سياسية واعية وإيمانا بدورها المحوري في التنمية.

واختتم اللقاء بتوجيه الوزيرة بن دودة دعوة رسمية لنظيرتها لزيارة الجزائر قريباً، من أجل التوقيع على مذكرة التفاهم وإطلاق خارطة الطريق، بما يكرس دور البلدين كجسر للتواصل الثقافي والإبداعي بين دول القارة في إطار شراكة جنوب-جنوب طموحة ومستدامة.

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