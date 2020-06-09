شراكة بين سوناطراك و”مير تكنيمونت”الإيطالية لإنجاز خط ثاني لمعالجة الزيوت بحاسي مسعود

أمضى، اليوم الثلاثاء، مجمع سوناطراك عقد شراكة مع “مير تكنيمونت” الإيطالية لإنشاء خط ثاني لمعالجة الزيوت ببئر السبع بحاسي مسعود ولاية ورقلة.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك تحوز “النهار اونلاين” على نسخة من فإن المجمع البترولي قد وقع عقد شراكة مع الشركة الإيطالية “ماير تكنيمونت” لإنشاء خط ثاني لمعالجة الزيوت ببئر السبع بمنطقة حاسي مسعود.

واشار مجمع سوناطراك أن هذا المشروع تم التوافق عليه في شهر مارس 2018 عقب مناقصة أطلقها مجمع سوناطراك والتي تخص الشطر الثاني من مشروط تطوير حقل بئر السبع،لامما سيسمح بمعالجة 20 ألف برميل زيت في اليوم ليتم بعدها الرفع من القدرات الإنتاجية للحقل لتصل إلى 40 ألف برميل يوميا.

ويتضمن هذا العقد حسب مجمع سونطراك خدمات التموين الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع، البناء و التجهيز،والمرحلة التجريبة الخاصة بإطلاق المشروع.

ونص العقد بين مجمع سوناطراك و الشريك الإيطالي على أن يتضمن المشروع خط لمعالجة الزيت، وحدة لضخ الغاز، مجهزة بألات لضخ الغاز، بالإضافة إلى وحدة لضخ الماء للحفاظ على ارتفاع الضغط، وطوربين للرفع من مستوى الضغط، فضلا عن سلسلة ربط بـ 33 حقل منتج للزيت و 14 مضخة للمياه.