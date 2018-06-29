شراكة بين سونلغاز وشركة روسية لإنجاز مشروع في السودان

أمضت الشركة الجزائرية لهندسة الكهرباء والغاز”سي أوجي” وتابعة لمجمع سونلغاز، شراكة إستراتيجية مع شركة روسية “ماشينوامبور”من أجل إنجازمشروع في السودان.

وافادت مجلة “ايكو” لمجمع سونلغاز، أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه مع الشريك الروسي محطة طاقة تعمل بالفحم في السودان بسعة 600 ميغاوات.

كما يشمل ايضا المعدات الملحقة كمحطة لتحلية مياه البحر بسعة 50.000 م 3 / يوم.

إضافة إلى مركز التحويل الطاقوي بقوة 500/220 كيلوفولت و105 كيلومترات من خطوط النقل بقوة 220 كيلو فولت.

ومنطقة تخزين الفحم فضلا عن بنى للمرافقة والدعم.

وبموجب هذا الإتفاق تتولى الشركة الجزائرية لهندسة الكهرباء والغاز مسؤولية تنفيذ أشغال الهندسة المدنية وتركيب المعدات الالكتروميكانيكية.

كما ستشارك هذه الشركة في وضع حيز الخدمة محطة توليد طاقة وتكوين الاطارات السودانيين في الصيانة والاستغلال.

حيث ستكون ذات الشركة مسؤولة عن بناء خط كهربائي ب220 كيلوفولت وبطول105 كيلومتر بمعدات منتجة في الجزائر أعمدة كهربائية كابلات.

وحسب ذات المصدر تعتزم ذات الشركة التنقيب على المشاريع الطاقوية المحتملة للتكفل بها وحدها او بالشراكة .