شرحبيل: المجلس الوطني للإحصاء سينعش المنظومة الإحصائية

قال حسين شرحبيل وزير الرقمنة والإحصاء، أن المجلس الوطني للإحصاء له أهمية كبيرة في إنعاش المنظومة الإحصائية وتوجيهها نحو الإحتياجات الاقتصادية والإجتماعية من المعطيات الإحصائية الموثوقة .

وأضاف الوزير خلال كلمة له بمناسبة تنصيب المجلس الوطني للإحصاء. أن يوم 20 أكتوبر هو اليوم العالمي للإحصائيات يحتفل به كل 5 سنوات. مضيفات أن رئيس الجمهورية يولي أهمية للبيانات الإحصائية في البرنامج السياسي. مؤكدا أن المجلس الوطني للإحصاء قد صمم للعب دور المحفز في الاعلام الإحصائي المكون من الهيئة المركزية للإحصاء ممثلة في الديوان الوطني للإحصائيات والمصالح الإحصائية للإدارة المركزية والأجهزة العمومية والخاصة من بينها معاهد السبر الاحصائي.

وكشف في ذات السياق، أنه سيتم إعادة المجلس الوطني للإحصاء لدوره المحوري الذي إفتقده في السنوات الفارطة. ليتمكن من فرض وجوده الضروري داخل النظام الاحصائي الذي اصبح أكثر تعقيدا. كما تم مراجعة التشكيلة الأسياسية للمجلس ورفع الشخصيات ذات المؤهلات من 5 إلى 10 خبراء على اساس مواضيع موضوعية لعصرنة المنظومة الإحصائية الوطنية

وأضاف الوزير، أن المجلس الوطني للإحصاء مطالب بالمساهمة في إعادة تقييم المنظومة الإحصائية والتي تسمح باجراء الإصلاحات اللازمة لدفع الوظيفة الإحصائية نحو مزيد من الموثوقية واسترجاع مكانته للسلطات العمومية وصنع القرار

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp