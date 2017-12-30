شرطة أدرار..تحسس بقواعد السلامة المرورية

في إطار البرنامج الإتصالي للمديرية العامة للأمن الوطني المقترنة بالتوعية المرورية،نظمت مصالح أمن ولاية أدرارحملة تحسيسية بقواعد السلامة المرورية.

تمت الحملة بالتنسيق مع مديرية التربية لذات الولاية،لفائدة تلاميذ المدرسة الإبتدائية حاسي صاكة بولاية أدرار.

إستفاد من الحملة 220 تلميذ قدمت لهم نصائح حول كيفية العبور للطريق على مستوى ممر الراجلين.

تم شرح إشارات المرور وتقديم نصائح وإرشادات حول حماية البيئة والمحافظة على محيط المؤسسات التربوية وكذا من مختلف مخاطر الافات الإجتماعية.

كما تضمنت إرشادات ونصائح لقانون المرور بالإضافة الى تعريفهم بالأرقام الخضراء التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني.

لاقت هذه المبادرة والحملة التحسيسية استحسان واعجاب الطاقم الإداري للمدرسة وكذا الأولياء الذين رافقوا أبنائهم طيلة الحملة.