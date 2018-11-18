شرطة العاصمة تحجز أزيد من 200 قرص مهلوس وتوقف 61 شخص مشتبه فيه

قام أمن ولاية الجزائر بتوقيف 61 شخص مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وبهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاته،

نفذت قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر خلال اليومين الماضيين عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء.

على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي.

حيث تم من خلالها حجز كمية من الكيف المعالج و205 قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 22 سلاح أبيض من مختلف الأنواع الأحجام.

من جهة أخرى، وفي عمليتين متفرقتين لشرطة بومرداس وغليزان، تم حجز أزيد من 48 ألف وحدة من الألعاب النارية.

وفي إطار أنشطتها الرامية إلى مكافحة كافة أشكال التجارة غير الشرعية، خاصة بما تعلق ببيع بعض المواد المحظورة والخطرة.

تمكنت شرطة بومرداس وغليزان من حجز كمية معتبرة من المفرقعات قدرت بـ 48761 وحدة مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.