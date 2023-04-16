شرطة العاصمة تسطر مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة عيد الفطر

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر بمناسية عيد الفطر لسنة 2023 كخططا أمنيا وقائيا خاصا عبر إقليم اختصاصها. لتأمين اللمواطنين وممتلكاتهم يتضمن جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية. التي من شأنها ضمان أمن المواطن في نفسه وممتلكاته.

ويشمل المخطط الأمني عدة مهام تستند للمصالح العملياتية بالميدان. من خلال وضع تشكيلات ألآمنية ميدانية منها دوريات راكبة وأخرى راجلة. على مستوى الأماكن التي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين يومي العيد كالأسواق، المساجد والمقابر. محطات نقل المسافرين، وكذا الأماكن العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل العائلات بهاته المناسبة.

بالموازاة مع ذلك تم تدعيم الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الانسيابية. على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لضمان مراقبة فعالة للإقليم من خلال كاميرات الأمن والمراقبة. المنصبة على مستوى الشوارع والمحطات وغيرها من الأماكن. مع التواجد الدائم والمستمر في الميدان قبل -أثناء- وبعد العيد. حيث يعتمد هذا المخطط على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة.

هذه الإجراءات الأمنية تهدف بالأساس إلى الحفاظ على النظام العام السكينة والصحة العموميين والسلامة المرورية. وحماية الأشخاص والممتبكات العامة والخاصة مع المحافظة على البيئة والمحيط. مع إطلاق حملات تحسيسية للسائقين من أجل عدم الإفراط في السرعة. وتفادي حوادث المرور.