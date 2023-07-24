شرطة المطار توقف تاجرة مجوهرات متلبسة بتهريب 15 ألف أورو إلى دبي

ألقت مصالح الامن بمطار هواري بومدين القبض على شابة ذات23 ربيعا، تاجرة في المجوهرات. ويتعلق الامر بالمتهمة “ك.م” المنحدرة من ولاية بجاية. التي مثلت أمام قاضي قسم الجنح. وفقا لإجراءات المثول الفوري بمحكمة الدار البيضاء.

وتم متابعة المتهمة بتهمة مخالفة الصرف والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إذ كشفت مجرياتة المحاكمة أن المتهمة تم توقيفها متلبسة بحيازة مبلغ 15 ألف أورو وهي بصدد السفر إلى دولة دبي مرورا بمطار أورلي بفرنسا.

وفي الجلسة، اليوم الاثنين، صرحت المتهمة للمحكمة ان مبلغ 5400 اورو يعد ملكيتها. أما باقي المبلغ فقد كانت بصدد ايصاله إلى عائلات عالقة بدبي. وهذا بطلب من زوجها. مؤكدة أن حيازتها للمبلغ كان بحسن نية لمساعدة عائلة يعاني ابنها من مرض عضال. لعجزها على توفير المبلغ المالي لنقله للعلاج بفرنسا.

وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة ضعف المخالفة مع مصادرة المحجوزات. ليتقرر المحكمة بادانة المتهمة بـ6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ مع مصادرة المحجوزات.