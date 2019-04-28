شرطة سريلانكا تداهم أحد المساجد وتغلقه شرقي البلاد

داهمت شرطة سريلانكا، اليوم الأحد، مسجدا شرقي البلاد، في إطار التحقيق بسلسلة التفجيرات الدموية التي هزت العاصمة كولومبو مؤخرا.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن عناصر الشرطة دخلوا المسجد الرئيسي لتنظيم “جماعة التوحيد الوطني” الإسلاميةن في مدينة “كاتانكودي”، ذات الغالبية المسلمة.

وجاءت هذه المداهمة، بعد يوم من إدراج “جماعة التوحيد”، على قائمة التنظيمات المحظورة في البلاد، على خلفية التفجيرات.

وأكدت “أسوشيتد برس” أن عناصر الأمن لدى اقتحامهم المسجد، قطعوا مقابلة كان يجريها صحفيون أجانب مع مسؤولين فيه.

وفي وقت لاحق، طالب ضابط رفيع المستوى في الشرطة، الصحفيين المنتظرين أمام المسجد بالمغادرة.

وأضافت “أسوشيتد برس”، بأن الشرطة غادرت المسجد بعد إغلاقه، قبل بدء توافد المصلين عليه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان قولهم، إن الشرطة شنت اليوم سلسلة عمليات أمنية، بحثا عن مقرات “جماعة التوحيد” في المدينة.

وتشتبه السلطات السريلانكية، بوقوف “جماعة التوحيد”، وراء التفجيرات، التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.