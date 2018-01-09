شرطة ميلة توقف شخصين متلبسين ببيع قطع نقدية رومانية

أطاحت مصالح أمن ولاية ميلة، في عملية أمنية بشابين ويتعلق الأمر بكل من (ب.حمزة) 30 عاما، و( ب.فرحات) 26 عاما متلبسين بعرض للبيع قطع نقدية قديمة،

وقدر مصدر النهار بأن مجموعها 80 قطعة نقدية، وأوردت تقارير خبرة مديرية الثقافة أنها تعود للعهد النوميدي،

وأوضح مصدر أمني للنهار أن الموقوفين قدما من ولاية المسيلة لعرض ما توصلوا إليه من حفريات غير قانونية للبيع على مستوى أحد الأحياء الشعبية بفرجيوة.

أين جرت وقائع التوقيف من قبل عناصر فرقة البحث والتحري للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة.