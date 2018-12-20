شرطي سابق وامرأة ضمن شبكة لترويج «الكوكايين» يقودها «فليشة» و«توفيق السُنّة»

المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد 3 متهمين فارين

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرقي العاصمة، أمس الأربعاء، بإدانة 3 متهمين فارين ضمن مجموعة إجرامية مختصة في المتاجرة في المخدّرات الصلبة «الكوكايين»، يقودها «توفيق السُنّة»، وهو بارون مخدرات مغترب في إسبانيا، بالسجن المؤبد غيابيا.

حيث شملت الأحكام الغيابية كلاًّ من «ق. سمير» و«د. محمد» المكنى «محمد الفليشة»، والمدعو «ح. واسيني»، فيما جرت محاكمة متهمين اثنين موقوفين، وهما شرطي سابق يدعى «ح.حمزة» والمدعوّة «ح. نسيمة» مروجة مخدرات، كان لها الفضل في الإطاحة بعناصر الشبكة بعد توقيفها متلبّسة بالرّايس حميدو.

وقائع القضية التي جرى التحقيق بشأنها بمحكمة باب الوادي، انطلقت إثر معلومات مؤكدة لعناصر الضبطية القضائية لأمن العاصمة، بتاريخ 26 ديسمبر 2017، حول تواجد امرأة تمتهن تجارة مخدرات الصلبة من نوع «الكوكايين» بإقليم العاصمة، ليتمّ توقيف المشتبه فيها بالأمر بحي الرايس حميدو على متن سيارة من نوع «بيجو 208.

لتعترف الموقوفة بأن ممولّها الحقيقي يدعى «ح. سمير» الذي له علاقة ببارون من مغنية يدعى «محمد فليشة»، الذي كان يزوّدها بكميات من المخدرات، مضيفة أنها انفصلت عن «محمد» منذ أشهر وأصبحت تعمل لصالحها بعد اكتسابها خبرة في المجال، لتربط علاقة مع شخص آخر مقيم بشارع «كلوزال» في العاصمة، يدعى «توفيق السُنة» الذي اعتاد الاتصال بها عبر أرقام مختلفة.

وعبر شبكات التواصل الإجتماعي «فايببر» و«واتساب»، معترفة بأن آخر صفقة بيع معه تمت منذ 13 يوما، أين تلقت اتصالا منه لتلتقيه على مستوى حظيرة سيارات بالعاصمة، وزوّدها بكمية من «الكوكايين» بوزن 151 غرام، حيث منحته مبلغا من المال واتفقت معه على إكمال الباقي لاحقا، لتضيف المشتبه فيها أنها وبعد أيام قليلة فقط عاود «توفيق» الاتصال بها هاتفيا طالبا منها بقية المبلغ كونه بصدد السفر إلى إسبانيا مقر إقامته.

كل هذه الأقوال تراجعت عنها المتهمة، لتقول لرجال الشرطة إن مموّلها الحقيقي ليس «توفيق السنة»، وإنها تعمّدت ذكره لأجل التمويه خلال بداية التحقيق، كاشفة عن شخص يدعى «ح. حمزة» وهو شرطي سابق مقيم بحي «ميسونيي» في العاصمة، والذي اقترح عليها العمل معه وتزويدها بكميات من القنب الهندي و80 غ من «الكوكايين» شهريا مقابل 10 آلاف دينار، لتعيد بيعها بـ12 ألف دج، قائلة إن المتهم «حمزة» كان يمهلها كل الوقت لتسديد الثمن.

حيث كانت تتم صفقات البيع والشراء عن طريق التواصل معها على تطبيق «الواتساب»، مردفة بأنها قطعت علاقتها معه منذ أيام فقط، بسبب تواجده في حالة فرار منذ تورّطه في قضية جزائية. واستغلالا لتلك المعلومات تم تدبير خطة محكمة كللت بتوقيف المتهم الثاني «حمزة» وإحالته على التحقيق.

حيث أسفرت عملية تفتيش لمنزله عن حجز 100 غرام من القنب الهندي، التي أكد بشأنها أنه تحصّل عليها من عند ممولّه المدعو «سمير» بسوق «كلوزال»، وهي موجهة للاستهلاك ألشخصيي، منكرا المتاجرة بها.

كما قال إن المبلغ المالي المضبوط بحوزته والمتمثل في 91 ألف دج، ليس من عائدات المتاجرة بـ«الكوكايين»، معترفا فقط بأنه يعرف المدعوّة «ح. نسيمة» منذ سنة، ومعتاد على التردد على مقر إقامتها والتواصل معها، نافيا علاقته ببارونات مخدرات بمغنية ولا بالمغرب.