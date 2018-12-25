شرطي ضمن عصابة مختصة في المتاجرة بالكوكايين وتزوير النقود

تحقيقات درك تلمسان أطاحت بـ11 متورطا

تمكنت، في الساعات الأخيرة، كتيبة الدرك الوطني في تلمسان، من الإطاحة بشبكة إجرامية كانت تحضر الكوكايين داخل أحد المنازل، قبل الترويج له في أحد الملاهي الليلية مقابل تلقي عائدات مالية ضخمة من خلال بيع كميات ضئيلة جدا من هذه السموم.

أفادت مصادر «النهار» بأن قوات الدرك داهمت منزلا تستغله الشبكة الإجرامية في تخزين السموم وتهيئتها وكذلك في تعاطي الخمور بنواحي منطقة شتوان، وعليه انتهت العملية النوعية بتوقيف 11 مشتبها فيه ينشطون في الترويج للسموم المذكورة التي استرجع منها المحققون 23 غراما عبارة عن أكياس صغيرة الحجم ومهيأة بكيفية تضليلية داخل علب أدوية لتفادي الشبهات.

إلا أن قوات الدرك كانت بالمرصاد لهذا السيناريو، حيث حجزت المخدرات وهي في طريقها للترويج بأحد الملاهي الليلية غرب البلاد، إضافة إلى حجز سيارتين ومبلغ مالي يفوق 10 ملايين سنتيم من عائدات ترويج المخدرات الصلبة.

وبعد إحالة المشتبه فيهم على الجهات القضائية المختصة، تم إيداع 7 منهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، بينما وضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية، منهم شرطي، وفق ما أفادت به مراجع «النهار»، وتكملة للتحريات تبين أن العصابة المطاح بها كانت تنوي تزوير مبلغ من المال.

حيث اكتشف محققو الدرك باحترافية عالية ورشة سرية بها جهاز حاسوب وقصاصات ورقية آيلة إلى عملة مزورة، إذ لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرة في خفايا الأنشطة الإجرامية التي كانت الشبكة تمتهنها، إلى حين محاكمتها بجناية المتاجرة في المخدرات الصلبة والإعداد لتزوير العملة.