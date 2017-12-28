شرطي من عنابة ضمن شبكة وطنية حاولت تهريب نصف قنطار من كيف 

الدرك اعترض سبيل سيارتين على الطريق السيار في تلمسان

المخدرات المحجوزة كانت موجهة لولايات الوسط

تمكنت، مساء أول أمس، فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، في عملية مشتركة مع مصالح الأمن العسكري، من تفكيك شبكة وطنية تحترف تهريب المخدرات المغربية على محور الحدود الغربية وولايات وسط البلاد.

وعلى إثر معالجة معلومات مؤكدة نجحت المصالح الأمنية المذكورة على الطريق السيار شرق غرب في اعتراض طريق مركبتين نفعيتين إحداهما من نوع «مرسيدس»، والتي أسفرت عملية تفتيشهما عن حجز حمولة من المخدرات بوزن يقارب نصف قنطار كيف كانت مخبأة بإحكام في إحدى المركبتين. وتم خلال العملية توقيف ثلاثة أشخاص لفائدة التحقيق المتواصل في هذه العملية النوعية أحدهم شرطي من عنابة والآخران ينحدران من ولاية تيزي وزو، أين تبقى الأبحاث متواصلة معهم لمعرفة ملابسات القضية إلى حين تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان.

من جهة أخرى، تمكنت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني على الطريق السريع من اعتراض طريق سيارة أجرى على متنها 3 أشخاص منحدرين من ولايات قسنطينة ووهران وتلمسان وتحديدا مغنية، حيث كان يحوز هؤلاء على من المخدرات قدر وزنها بـ100 غ كيف، فيما لاتزال التحريات متواصلة في هذه العملية.