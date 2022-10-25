شرط أقل من 65 سنة ومدة الحج والنقل البحري.. أبرز مقترحات النواب

أثار نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من المشاكل التي يعاني منها الحاج خلال موسم الحج. على غرار بعد مسافة الفنادق على الحرم المكي ومشكل الاكتظاظ في الغرف وارتفاع تكاليف الحج نوعا ما.

كما طالب النواب، إعادة النظر بشرط السن أقل من 65 سنة، والتنازل عن جواز سفر الحج للأهل أو أحد الأقارب.

و في سياق آخر، دعا البعض من النواب، إلى تقليص مدة الحج، بغية تخفيض التكاليف على الحجاج. مع إمكانية اللجوء إلى النقل البحري قصد خفض تكاليف النقل أيضا.

بالمقابل، شدد البعض على ضرورة التكفل الأحسن بالخدمات التي ترافق مناسك الحج بما فيها الجانب الصحي. كما طالب أعضاء اللجنة أيضا بتعيين مرشدين دينيين على مستوى كل الولايات لتكوين الحاج قبل أداء مناسك الحج.

ومن جهة أخرى دعا المتدخلون إلى رقمنة القطاع بتفعيل القرعة الالكترونية وفتح موقع الكتروني او خطوط هاتفية لرصد انشغالات الحجاج. كما طالب أعضاء اللجنة بإشراك نواب البرلمان ضمن بعثة الحج في حين تساءل بعضهم عن معايير اختيار أعضاء البعثة.

ومن جهته، أشار المدير المدير العام للحج والعمرة، أحمد سليماني، إلى أنه بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بغرض التنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات والوزارية والهيئات المعنية بتنظيم العملية. حيث تم تسجيل استعداد و جاهزية كافة الشركاء للمشاركة في تنظيم موسم 2022م .

وأضاف سليماني أنه حرصا من البعثة المتعددة القطاعات على تطبيق مقررات المجلس الوزاري المشترك. القاضية بضمان التكفل الأفضل بحجاجنا من خلال التعاقد على أفضل الخدمات. حيث أن كل التعاقدات أبرمت على فنادق تقع ضمن المنطقة المركزية المحيطة بالحرمين المكي والمدني.

أما فيما يخص خدمات النقل، فقد تم التعاقد –يقول المتحدث-، مع شركة واحدة على خدمة النقل المميز للحجاج ما بين المدن والمشاعر المقدسة. كما تم التعاقد أيضا مع الشركة الأهلية لمطوفي الدول العربية على الباقة د المدرجة ضمن المسار الالكتروني لحجاج الخارج. والتي تضمنت مختلف الخدمات المقدمة بالمشاعر المقدسة.