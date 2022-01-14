شرط جديد للراغبين في الدخول إلى الجزائر عن طريق البحر

وضعت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الجمعة، شرطا جديدا للمسافرين الراغبين في الدخول إلى الجزائر.

وحسب بيان الشركة، فإن هذا الشرط، يتمثل في بطاقة صحية، يتم تنزيلها من على موقع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وفيمايلي رابط تنزيل هذه البطاقة:

https://algerieferries.dz/images/2022/Fiche-sanitaire-T-Maritime.pdf

تسجيل 82 إصابة جديدة بأوميكرون في الجزائر

كما أعلن معهد باستور، امس الخميس، عن الكشف على 82 حالة جديدة للمتغير أوميكرون “Omicron “B.1.1.529 في الجزائر.

وجاء في بيان لمعهد باستور، أنه قد تم تأكيد هذه الاصابات، بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين.

ويتعلق الأمر بــ 61 حالة من العاصمة، و11 حالة من البليدة، و5 حالات من البويرة. بالإضافة إلى حالة واحدة من عين الدفلى، و3 حالات من حاسي مسعود وحالة واحدة من ولاية الأغواط.

كما تابع البيان، إن الجزائر وبهذه الحالات الجديدة التي تم اكتشافها، تكون قد سجلت إلى حد الآن 145 حالة مؤكدة من هذا المتحور.

وأشار البيان إلى أنه يتم تسجيل حالات جديدة للمتغير أوميكرون بصفة متزايدة، موازاة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتغير Delta.

مضيفا أنه وإلى حد الآن وإلى غاية الـ13 جانفي 2022، أصبح المتغير Delta يمثل 67 بالمائة من مجموع المتغيرات المنتشرة. حيث يعرف هذا المتغير منحنى تنازلي أين كان يمثل 80 بالمائة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

كما يشكل متغير أوميكرون نسبة 33 بالمائة من المتغيرات المنتشرة. والذي يعرف منحنى تصاعدي حيث كان يمثل 10 بالمائة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر2021.

كما أنه، ونظرا للوضعية الوبائية الحالية، يبقى التحلي باليقظة ضروريا مع التذكير بالأهمية البالغة للتلقيح. الذي يمثل الوسيلة الأكثر فعالية لتجنب حالات الإصابات المعقدة والخطيرة.

بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي. والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، من أجل الحد من زيادة عدد الحالات المسجلة.

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