شرفي:”تنظيم الإستفتاء في الفاتح نوفمبر يعبر عن التمسك بالدولة النوفمبرية”

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن الرئيس تبون من إختار تاريخ الفاتح نوفمبر كموعد للإستفتاء على مشروع تعديل الدستور .

وخلال نزوله ضيفا اليوم الخميس، على قناة النهار تيفي، قال شرفي:” إختيار رئيس الجمهورية تاريخ الفاتح نوفمبر للإستفتاء، لأنه هذا التاريخ يعتبر رمز للتغيير الجذري للخروج من الإستعمار الغاشم، والتأكيد على بناء الجزائر الجديدة.”

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بأن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر لتنظيم الاستفتاء يعبر أيضا عن التمسك بالدولة النوفمبرية .

وواصل ذات المتحدث:” تنظيم الاستفتاء في ظرف شهرين ليس تحديا بقدر إنجاح الرئاسيات في ديسمبر الماضي.”

وفي السياق ذاته، أكد شرفي أنه جدد الثقة في كل المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدون استثناء.

كما شرع شرفي في التحضير للاستفتاء منذ تاريخ 17 ديسمبر، إستعدادا لأي تاريخ يعلنه رئيس الجمهورية.

واختتم شرفي بأن التحدي الكبير اليوم هو كيف نقوي الثقة المكتسبة من طرف المواطن و الحفاظ عليها.