شرفي: أبشركم بنهاية المال الفاسد وسلطة الإنتخابات ستكون في مستوى الموعد

بشر محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، اليوم الخميس، الشعب، بنهاية المال الفاسد.

وأورد شرفي في ندوة صحفية على هامش أدائه مع أعضاء السلطة للقسم القانونية: “أبشروا بأن المال الفاسد سوف يذهب”.

وأضاف رئيس سلطة الإنتخابات: “المنافسة ستكون شفافة ونزيهة في الإنتخابات التشريعية، وسيختار الشعب من يمثله تمثيلا مشرفا”.

ومن جهة أخرى، طمأن محمد شرفي، بأن الإستعدادات للإنتخابات التشريعية دينامية وإيجابية.

وقال شرفي: “نطمئن جميع الفاعلين السياسيين والشعب، بأن سلطة الانتخابات ستكون عند الموعد وفي مستوى الموعد”.

وحول الاستمارات، أكد محمد شرفي، إنها متوفرة للجميع وفي كل مكان.

كما تحدث رئيس سلطة الإنتخابات عن البروتوكول الصحي الذي سيتم إعتمادة في الإنتخابات التشريعية، مؤكدا بأنه سيكون أشد صرامة.

وطمأن شرفي الجميع، بأن الأحزاب السياسية والمترشحين في درجة عالية من الوعي حول إجراءات الوقاية من الفيروس التاجي.

وفي سياق آخر، أورد شرفي بأن كل الأحزاب المشاركة، لها الحق في أن يكون لديها مراقب.

وحول المراقبين المتطوعين أورد شرفي: “سننظر إن كنا سنجدد العمل بهذا المنوال”.