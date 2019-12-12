شرفي: إعلان النتائج الأولية للرئاسيات سيكون الجمعة على الثالثة زوالا

كشف محمد شرفي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن 9 ملايين و672 ألف مسجل شارك في الإنتخابات الرئاسية، بنسبة 41.14 بالمائة.

وقال شرفي أن أكبر النسب سجلت بالجهتين الغربية والجنوبية للهضاب العليا.

وقال أن نسبة مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج، قد بلغت 8.69 بالمائة، حيث سجلت منطقة إفريقيا 18.65 بالمائة، أمريكا 3.20 بالمائة، نسب التصويت في فرنسا متفاوتة.

وقال شرفي أنه تم تسجيل بعض التجاوزات في بعض الولايات، لكنها لم تعرقل مسار العملية الانتخابية .

وكشف شرفي أن النتائج الأولية للرئاسيات يسعلن عنها يوم غدا الجمعة بعد الساعة الثالثة زوالا.

نسبة التصويت ببعض الولايات:

أدرار 61.24 بالمائة

الأغواط 66.48 بالمائة

بشار 56.20 بالمائة

سيدي بلعباس 53.43 بالمائة

معسكر 51.24 بالمائة

البيض 60.61 بالمائة

اليزي 54.76 بالمائة

الطارف 52.35 بالمائة

تندوف 64.14 بالمائة

عين تموشنت 54.34 بالمائة