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شرفي.. احتساب الصوت الفارغ نص عليه القانون وليس سلطة الانتخابات

الوطني
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شرفي.. احتساب الصوت الفارغ نص عليه القانون وليس سلطة الانتخابات
بقلم إيمان طبيب

قال محمد شرفي، اليوم الأحد، إن احتساب الصوت الفارغ نص عليه القانون، وليس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأفاد شرفي، أن “الآن السؤال يطرح كيف يتم توزيع هذا الصوت على المترشحين، وهذا من باب العدل”

وأشار المتحدث، إلى أن “الأمر لن يصعب عملية الفرز، بل بالعكس سيجعل القوائم كلها عندها نفس العدد”.

وأوضح رئيس السلطة، أن القانون أحال قرار الرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كيفية تطبيق بعض المواد من القانون.

وأكد شرفي، أن مصالحه تطمح إلى أن تكون الاستحقاقات المقبلة أول انتخابات تشريعية تسودها الشفافية والصدق.

وأعلن شرفي رسميا تنصيب مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتنصيب رسميا المنتسبين الذين في الولايات الجديدة.

وأضاف، رئيس السلطة، “بالفعل سجلنا وجود معوقات في بعض الولايات خلال استخراج الاستمارات”.


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