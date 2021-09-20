شرفي: ارتفاع الكتلة الناخبة إلى أزيد من 24.5 مليون ناخب

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين، أن الهيئة الناخبة بلغت 24 مليون و589 ألف و475 شخصا، مسجلة ارتفاعا ايجابيا.

وسجل شرفي بارتياح، قفزة نوعية في عدد المسجلين الجدد، مقارنة بما جرى في الانتخابات السابقة. حيث تم تسجيل 323862 ناخبا جديدا في إستفتاء تعديل الدستور، و215899 ناخبا جديدا في الإنتخابات التشريعية، بينما تم تسجيل 582169 ناخبا جديدا في الإنتخابات المحلية، وهو ما يعادل ارتفاعا قدر بـ169.64 بالمائة.

مشيرا إلى أن هذه الأرقام، توحي بأن الدينامية الوطنية للاقتراع ستكون ايجابية بالنظر للمقاييس الديمقراطية السليمة.

وأشار شرفي، إلى أن عدد المسجلين الجدد عن طريق الانترنت بلغ 6457 شخصا.

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