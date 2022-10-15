شرفي: الإنتخابات الجزئية مصيرية للمسار الديمقراطي بالجزائر

قال رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أنه تم تنظيم كافة الأمور من أجل إنجاح الإنتخابات البلدية الجزئية عبر ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو. مشيرا إلى أن التأطير حاضر في مكاتب التصويت.

وأضاف شرفي خلال كلمة له بمناسبة الإنتخابات الجزئية، أن التأطير حاضر في الانتخابات الجزئية في مكاتب التصويت. وهو مؤشر إيجابي للمؤطرين. مؤكدا أنه بالرغم من أن هذه الإنتخابات جزئية إلا أنها مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا.

وأشار شرفي في ذات السياق، إلى أن الهدف الذي سطرته السلطة هو ضرورة المشاركة في الإنتخابات. بالإضافة إلى التحليلات الموضوعية والقانونية مبنية على المصلحة الموضوعية للمنطقة. حيث سيدرك الناخب الجزائري في المستقبل ماهو المسار الإنتخابي الديمقراطي.

كما أضاف شرفي إلى أن الملاحظين حاضرين منذ إنطلاق عملية التصويت، مضيفا أن العملية تتمة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها مما يساعد على تعميم العملية الإنتخابية والحركية التنموية.

وتم فتح 27 مكتبا عبر 11 مركزا للاقتراع ببلديتي آيت محمود وآيت بو مهدي. بالإضافة كذلك إلى فتح 40 مركزا للإقتراع تضم 133 مكتبا للتصويت عبر البلديات المعنية ببجاية.

وتحصي بلدية آيت محمود 10 قرى و5621 ناخبا مسجلا مدعوون للتصويت عبر 6 مراكز و14 مكتب اقتراع. فيما تسجل بلدية آيت بومهدي 5 قرى بمجموع 5250 ناخبا مسجلا عبر 5 مراكز اقتراع و13 مكتبا.

أما ببجاية، تحصي بلديات أقبو وتوجة وفرعون ومسيسنا 46779 ناخبا. نصفهم تقريبا مسجل بالقرى الثمانية لبلدية أقبو التي تعتبر أكبر البلديات. كما تعد بلدية فرعون 13 قرية تحصي هيئة انتخابية بتعداد 10432 ناخبا

كما تعد بلدية توجة 43 قرية صغيرة تضم 5432 ناخبا مدعوون للتصويت بـ9 مراكز تحتضن 22 مكتب تصويت. في حين تضم بلدية مسيسنا 7 قرى.

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