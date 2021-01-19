شرفي: الحراك مكسب للشعب الجزائري ومهما كانت الظروف يجب أن نثمنه

صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن الحراك مكسب للشعب الجزائري ويجب تثمينه مهما كانت الظروف.

وفي حوار خص به تلفزيون النهار، رد شرفي على سؤال فيما يخص تجسيد مسار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قائلا:”الحديث على الحراك الحقيقة لايمكن الولوج إليه في سؤال واحد.”

وأضاف رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات:”سبق لي وأن وصفت الحراك بأنها شمعة لا ينبغي أن تنطفىء، والرئيس تبون لما وصفه بالمبارك،

فهو لديه من المعطيات ما يؤسس هذا التقدير واقعيا وسياسيا.”

قبل يواصل شرفي:” الحراك مكسب للشعب للجزائري، وهذا المكسب ينبغي مهما كانت الظروف ان نثمنه آجلا ان عاجلا.”

واختتم قائلا: الإستنباط من مطالب الحراك لمعطيات البرامج السياسية التي تولدت عن الحراك،لابد ان تكون مضبوطة ومنسجمة ومنطبقة لروح الحراك .”