شرفي: الشعب حقق ما وعد به لإنجاح الإستحقاق الرئاسي

قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، أن الشعب الجزائري حقق ما وعد به، وأوفى ما أنجز وحقق حلم الشهداء.

وأضاف خلال ندوة صحافية للإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات، أن الإنتخابات الرئاسية كانت في جو خرج فيه الشعب الجزائري في مشهد إحتفالي لم تشهد الجزائر له مثيلا.

وأشار شرفي إلى أن المواطنين عبرو عن آرائهم بكل شفافية وحرية، كما حققوا أعلى نسبة مشاركة.

كما أن الشعب الجزائري تحدى كل الظروف ووحد صفوفه.

وأضاف شرفي، أن الجزائر دخلت عهدا جديدا والشعب في مرحلة تجسيد الديموقراطية والشفافية وتحقيق الارادة الشعبية.

وأكد شرفي أن هذا الإنجاز التاريخي كان بفضل المجهودات الجليلة والمرافقة الحكيمة للفريق أحمد قايد صالح.

وأشار أن الفريق أصّر أن لا تراق أي قطرة دم وهو ماحدث فعلا، بالإضافة إلى المرافقة الدائمة للسلطة في كل خطواتها.

وهو ما مكنها من العمل والثقة للمضي في ارساء قواعد الشفافية والوقوف على مسافة واحدة بين كل المترشحين.