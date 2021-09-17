شرفي: تسجيل زيادة في الكتلة الانتخابية لأول مرة

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنّ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للمحليات القادمة. أسفرت عن زيادة في الكتلة الانتخابية الإجمالية بأكثر من 164 ألف ناخب جديد.

وفي حوار للتلفزيون الجزائري، قال محمد شرفي إنه خلال تشريعيات الـ12 جوان الماضي. كان عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 215 ألف، ليصبح اليوم 582 ألف. والقفزة النوعية انه لأول مرة تم تسجيل ارتفاع في الكتلة الانتخابية الإجمالية التي زادت بـ164 ألف و286 ناخبا.

وأضاف أنه بعد تسجيل هذا الارتفاع أصبحت الآن الكتلة الانتخابية تقدر بـ 24 مليون و589 و475 ناخبا. معتبرا أن هذه الزيادة تمثل تطورا تصاعديا ملحوظا.