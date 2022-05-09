شرفي: تسجيل 1200 إخطار للمساس بحقوق الطفولة منذ بداية السنة

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، عن تسجيل 1.200 إخطار يتعلق بالمساس بحقوق الطفولة منذ مطلع السنة الجارية.

وأشارت شرفي خلال زيارته اليوم الإثنين إلى ولاية اولاد جلال، وفي كلمة ألقتها بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول ظاهرة “الإدمان على تعاطي المخدرات وسط الأطفال والمراهقين”. “أن الرقم 1111 الموضوع تحت تصرف المواطنين للتبليغ وطلب المساعدة، قد تلقى أكثر من 300 ألف مكالمة للإخطار بوجود حالات تستدعي التدخل. من بينها 1.200 حالة في وسط الطفولة. التي و رغم أن نسبة قليله جدا منها تخص إستهلاك المخدرات، إلا أنه يجب توخي اليقظة من تفشي هذه الآفة.

وكشفت شرفي، أن التدخل في الوقت المناسب من طرف المواطنين للتبليغ عن كل الحالات يساهم في التصدي لكل الظواهر السلبية في المجتمع. مؤكده أن الإجراءات القانونية تسمح لكل الأشخاص الإتصال بأريحية. ولاسيما في المحافظة على سرية هوية الشخص المبلغ.

كما أكدت شرفي، أن ظاهرة تعاطي المخدرات وسط الأطفال و المراهقين هي “مساس بحقوق الطفل” وتتطلب تكاثف الجهود لمحاربتها. من خلال حملات الوقاية وتشديد الإجراءات العقابية لمن يحاول ترويجها في أوساط الطفولة بالمؤسسات التربوية والتكوينية”.

كما أبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أهمية التكفل الصحي بالأطفال وضمان الرعاية الطبية لهم. بالإضافة كذلك إلى تكفل الدولة بعلاج المرضى ولاسيما المصابين بأمراض نادرة. و ذلك خلال زيارتها لمصلحة طب الأطفال بمستشفى الشهيد زيان عاشور. حيث قدمت هدايا لعدد من الأطفال المرضى المتواجدين بالمصلحة.

وفي ختام زيارتها، حضرت شرفي إستعراضا رياضيا قدمه نادي “الكونغ- فو” المحلي. لتحث بالمناسبة على ممارسة الرياضة وسط الأطفال وتشجيع المواهب في كل الاختصاصات الرياضية لتنمية قدراتهم.

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