شرفي: تعاملنا مع تجاوزات جد محدودة بكل هدوء

أكد رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات محمد شرفي أنّه تم التعامل مع بعض التجوازات، على قلّتها، من طرف هيئته بكل هدوء.

وخلال ندوة صحفية قال شرفي: “لغة الخشب ليست سمتنا، نفضل الصراحة والخطاب المباشر”.

متابعًا: “نعم، تعاملنا مع التجاوزات، رغم أنّها جد قليلة، بكل هدوء، ولا يجب التطرق إليها لأنّها لا حدث”.

ومن جانب آخر أضاف: “يمكن للمترشحين تسجيل إعتراضاتهم لدى المجلس الدستوري وليس لدى هيئتنا، إذا تعرض مناصريهم أو مؤيّديهم لأي تجاوزات أو أي إزعاج”.

مواصلًا: “لم يمكننا حصر جميع النسب، لشساعته التراب الوطني، لذا قدمنا لكم النسب حتى الساعة 15:00”.