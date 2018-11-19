شرفي تناشد الأولياء بعدم شراء المفرقعات لأبنائهم في المولد النبوي

ناشدت رئيسة الهيئة الوطنية لحمايةوترقية الطفولة مريم شرفي، الأولياء بعدم شراء المفرقعات لأبنائهم في المولد النبوي، المصادف ليوم الغد الثلاثاء، لما ينجر عليها من عواقب وخيمة على سلامتهم .

وقالت مريم شرفي خلال نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية اليوم، إنّ الجزائر تسهر على ضمان الأمن والاستقرار لشريحة الأطفال من خلال مبادرتها بالإعلان عن اليوم العالمي للعيش بسلام.

ومصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 19 ديسمبر 1992، وهي اتفاقية صادقت عليها كل الدول ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية.

وبخصوص الوقاية لشريحة الأطفال، ذكرت أن الهيئة شرعت في تكوين مجموعة معتبرة من فعاليات المجتمع المدني، لأن دوره مهم جدا في العمل الوقائي الجواري مع الأطفال.

كما تم اعتماد على أفواج من الكشافة الإسلامية عبر مختلف مناطق الوطن من أجل التوعية والتحسيس.

وقامت أيضا بتكوين مجموعة كبيرة من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام من أجل توحيد المصطلحات الخاصة بالطفولة.

وفي مجال سلامة الأطفال، نوهت بالإخطارات التي تتلقاها الهيئة بخصوص الأطفال وان الهيئة تعمل على معالجة هذه الإخطارات بما يتماشى والقوانين المعمول بها.