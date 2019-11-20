شرفي: لم نسجل أي خروقات والسلطة لا تملك صفحة فايسبوك

أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الأخيرة لم تسجل أي خروقات خلال الأيام الثلاثة من الحملة الانتخابية.

وأوضح محمد شرفي، اليوم الأربعاء، أن السلطة، تأتيها يوميا تقارير من طرف اللجان المكلفة بمراقبة سيرورة الحملة الانتخابية.

وقال، شرفي إن السلطة لا تملك صفحة على الفايسبوك، مشيرا إلى وجود أنباء بهتانية.

وذكر المتحدث، أن السلطة، بصدد التحضير لفتح صفحة رسمية على الفايسبوك.

وصرح شرفي، “نحن مسؤولون عن التنظيم والحفاظ على ما يحاط بالمترشحين حتى لا يطعن أحد في التشكيك بالمسار الانتخابي”.