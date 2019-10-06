شرفي: مبدئيا لا تمديد لفترة مراجعة القوائم الانتخابية

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، إنه مبدئيا لن يكون هناك تمديد لفترة مراجعة القوائم الانتخابية.

وأوضح، محمد شرفي، اليوم الأحد، على هامش تنصيب مندوبين ولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه سيعلن عن قراره لاحقا.

وصرح شرفي، “حقيقة أن وقت المراجعة انتهي..لكن لم نأخذ قرار التمديد لحد الآن نظرا للتطورات الحاصلة”.

وأشار المتحدث، أن أمرامتداد المراجعة سينعكس على باقي المسار الانتخابي.

وقال إن “كل مرحلة لديها وقتها ولها مستلزماتها ولديها تأثير مباشرعلى ما يأتي بعدها”.