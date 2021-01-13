شرفي.. مشروع قانون الانتخابات سينتج مترشحين “نظاف”

قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الانتخابات الجديد، سيتضمن معايير جديدة.

وأوضح شرفي خلال منتدى الحوار، أن مصالحه حاولت تكييف مشروع قانون الانتخابات مع المتغيرات في الساحة السياسية.

وأكد المتحدث، أن مشروع قانون الانتخابات على وشك الانتهاء، وهو يخضع لروتوشات الأخيرة.

وأشار محمد شرفي، إلى أن “ليس من هب ودب يترشح، ومشروع القانون سينتج مترشحين “نظاف””.

وعلى حد قول شرفي، فإن الشهادة العلمية ستفرض في بعض المناصب، وفي مناصب أخرى ستكون الحد الادنى.

وصرح رئيس السلطة، “أن محاربة الفساد يكون عن طريق السهر على شفافية تمويل الحملة الانتخابية، بلجنة تسهر على ذلك”.

وأبرز شرفي، أن المشروع الجديد، سيأتي ببعض الضوابط لمراقبة سوق النفوذ، واصعا حدا لها.