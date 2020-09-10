شرفي: مكافحة الفساد تنطلق من نزاهة الإنتخابات واختيار الحكام

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إنّ كل الأمور جاهزة من أجل تنظيم الإستفتاء حول تعديل الدستور

جاء هذا خلال إشرافه على تنصيب منسقي مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بقصر الأمم.

وأضاف شرفي أنه تم التكفل بكل الجوانب التي تتعلق بأداء مهام السلطة المستقلة للإنتخابات.

وأوضح ذات المتحدث، أن البروتوكول الصحي الذي تم وضعه هو مكسب عظيم تسعى إليه الجزائر الجديدة.

وكشف ذات المتحدث، أن مختلف مؤسسات الدولة مطالبة باحترام اختصاصات كل هيئة وصلاحيات كل الجهات .

وقال شرفي أن تعميق مفهوم النزاهة في الانتخابات تم من خلال دسترة السلطة الوطنية للانتخابات لإعطاء الشرعية للانتخابات.

وأوضح أن مكافحة الفساد تنطلق من نزاهة الإنتخابات وعملية اختيار الحكام من رئيس الجمهورية الى رئيس البلدية.