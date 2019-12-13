شرفي: من منعوا المواطنين من التصويت هم جزائريون وستفتح معهم صفحة جديدة

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي أن من منعوا بعض المواطنين من التصويت في بعض ولايات الوطن هم جزائريون وأبناء الشعب.

وأكد شرفي في رده على سؤال خلال الندوة الصحفية التي ينظمها في هذه الأثناء بمقر المركز الدولي للمؤتمرات أن هؤلاء هم أبناء الشعب وهذه هي طريقتهم للتعبير عن رفضهم للإنتخابات.

وأضاف شرفي أن هذه الطريقة تمس بالديمقراطية كونها حرمت بعض الجزائريين من حقهم في التصويت كما تمنى من هؤلاء الشباب فتح صفح جديدة والإنضمام لبناء جزائر جديدة.

كما دعا رئيس سلطة الإنتخابات إلى ضرورة انضمام كل الجزائريين للمشروع الجديد والعمل على لم الشمل و نبذ التفرقة