شرفي: نسبة المشاركة بلغت 14.47 % حتى الساعة الرابعة مساءا

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12جوان 2021 بلغت على الساعة الرابعة مساءا 14.47 بالمائة على المستوى الوطني.

وأضاف شرفي أن نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات عبر كامل التراب الوطني بلغت 14.47 بالمائة على الساعة 16:00 بمعدل 3 402720 ناخب.

في حين بلغ عدد المصوتين خارج الوطن 38708 بنسبة 4.9 بالمائة

عرفت الولايات التالية نسبة المشاركة التالية: