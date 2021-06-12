شرفي: نسبة المشاركة بلغت 14.47 % حتى الساعة الرابعة مساءا

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12جوان 2021 بلغت على الساعة الرابعة مساءا 14.47 بالمائة على المستوى الوطني.
وأضاف شرفي أن نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات عبر كامل التراب الوطني بلغت 14.47 بالمائة على الساعة 16:00 بمعدل 3 402720 ناخب.
في حين بلغ عدد المصوتين خارج الوطن 38708 بنسبة 4.9 بالمائة
عرفت الولايات التالية نسبة المشاركة التالية:
ادرار 26.05 بالمائة
شلف 11.41 بالمائة
الاغواط 21.42 بالمائة
ام البواقي 15.36بالمائة
باتنة 15.73بالمائة
بجاية 0.79بالمائة
بسكرة 17.26 بالمائة
بشار 25.14 بالمائة
البليدة 12.75 بالمائة
البويرة 7.43 بالمائة
تمنراست 35.9 بالمائة
16.77تبسة بالمائة
تلمسان 15.94بالمائة
تيارت 15.36 بالمائة
تيزي وزو 0.62 بالمائة
العاصمة 08.54 بالمائة
الجلفة 19.01 بالمائة
جيجل 16.02 بالمائة
سطيف 12.04 بالمائة
سعيدة 17.55 بالمائة
سكيكدة 16.82 بالمائة
سيدي بلعباس 15.94 بالمائة
عنابة 12.39 بالمائة
قالمة 16.79 بالمائة
قسنطينة 11.40 بالمائة
المدية 15.16 بالمائة
مستغانم 16.04 بالمائة
المسيلة 17.67 بالمائة
معسكر 15.11 بالمائة
ورقلة 21.01 بالمائة
وهران 11.38 بالمائة
اليزي 44.13 بالمائة
برج بوعريريج 13.91 بالمائة
بومرداس 09.65 بالمائة
الطارف 18.12 بالمائة
تيندوف 44.64 بالمائة
تسمسيلت 18.11 بالمائة
الوادي 17.10 بالمائة
التعليقات (0)