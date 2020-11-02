شرفي: نسبة 23 بالمائة حقيقية.. واليوم إكتسبنا دستور حلال ونزيه

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن صوت الشعب هو المرجع الأول والأخير في العملية الإستفتائية.

وأضاف شرفي عقب إعلانه النتائج الأولية لعملية الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أن نسبة 23 بالمائة هي قيمة مضافة.

وقال شرفي، أن ظروف سريان الإستفتاء من عوامل طبيعية وتفشي للفيروس هو سمة من سمات الحوكمة الرشيدة لرئيس الجمهورية.

وأوضع ذات المتحدث، أنه لأول مرة المجتمع المدني يشارك بقوة في الإستفتاء، بالرغم من معارضة بعض الأحزاب في حدود إحترام الديموقراطية.

وقال شرفي، أن نسبة 23 بالمائة بالنسبة للظروف التي سادت العملية وتفشي الفيروس هي برهان عن إلتفاف الشعب حول التغيير .

وأضاف أن العملية الإنتخابية والإستفتاء كان نزيها وشفافا وخلال ديسمبر 2019 اكتسبنا رئيس حلال واليوم إكتسبنا دستور حلال.