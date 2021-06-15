شرفي: هذا البرلمان رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب

صرح محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت يوم 22 فيفري وهي تتدعم اليوم من خلال مكسب مؤسساتي جديد وهو الغرفة السفلى للبرلمان.

وقال شرفي أن هذا البرلمان الذي رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب. وينتظر منه أن يسجل التاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد.

وواصل شرفي خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات في هذا الشأن أن برلمانيا يستفيد من ثقة معلنة إيجابية مبنية على أسس تركيبته المتميزة. ولأول مرة والمشكلة من معايير جماعية وفردية سمحت بظهور بوادر مجلس شعبي ووطني مشكل من أغلبية من الشباب والنساء والجامعيين.

كما اكد شرفي ان تقديم النتائج ستسمح بالاطلاع عن كثب بالتركيبة للبرلمان. وعلى سبيل الحصر أنه يمكن الإشارة إلى أنه بعض الدوائر الكبرى لم تتمكن من الافصاح عن الأغلبية. على غرار قسنطينة التي لم تتمكن فيها أي قائمة حرة من الحصول على العتبة “5 بالمائة.

ومن جهة أخرى أن قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان جاء تجسيدا لبرنامجه الانتخابي ومسعى بناء الجزائر الجديدة.

وأشار شرفي إلى ان في الماضي القريب الناخب يصوت ولا يختار وهو اليوم بعد الحراك المبارك والقيم التي رسمتها قيم قانون الانتخابات أصبح بالفعل يصوت ويختار من يمثله بكل حرية وشفافية.