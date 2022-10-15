شرفي يكشف النسبة النهائية في الانتخابات الجزئية

أن بلغت النسبة النهائية للمشاركة بأربع بلديات بولاية بجاية 30.11 بالمائة و 33.72 بالمائة بولاية تيزي وزو في الانتخابات البلدية الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية.

كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، خلال تصريح له بمناسبة الإنتخابات البلدية الجزئية عبر ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات بولاية بجاية بلغت 23.94 بالمائة. فعلى مستوى بلدية فرعون بلغت نسبة المشاركة 64.28 بالمائة. وببلدية مسيسنا بلغت عدد نسبة المشاركة 42.18 بالمائة.

فيما بلغ عدد المصوتين ببلدية توجة 813 ناخب بنسبة 20.07 بالمائة. وفي بلدية آقبو بلغ عدد المصوتين 3122 ناخب أي بنسبة 16.40 بالمائة.

وأشار شرفي، إلى أن نسبة المشاركة في ولاية تيزي وزو، بلغت 23.14 بالمائة. ففي بلدية آيت محمود عدد بلغت 27.70 بالمائة. وفي بلدية آيت مهدي عدد المصوتون بلغت 40.17 بالمائة.