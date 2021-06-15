شرفي: 34 إمراة تفوز بمقعد في البرلمان

صرح محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج المؤقتة للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021. كما ان أن 34 إمراة فازت بمقعد في قبة زيعود يوسف.

وأوضح محمد شرفي خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات قال ان 34 سيدة في التشكيلة البرلمانية الجديدة.

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن البرلمان الجديد يتشكل من 265 نائب سنه فوق 40 سنة

في حين بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات بلغت نسبة 23,03 بالمائةخارج وداخل الوطن بينما معدل المشاركة وصل إلى 30.20 بالمائة.

واكد محمد شرفي في الندوة الصحفية ان نظام القائمة المفتوحة لم يؤخر عملية الاعلان عن النتائج.

هذا وأعلن شرفي اليوم الثلاثاء فوز أن حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد في البرلمان بـ 105 مقعد بالبرلمان

متبوعة بالقوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد وتليها حركة مجتمع السلم ” حمس” تحصلت علت 64 مقعد

كما تحصل حزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي على 57 مقعد بينما فاز حزب جبهة المستقبل بـ 48 مقعد

وجاءت حركة البناء الوطني في المرتبة السادسة بـ 40 مقعد ثم حزب الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد وكذا حزب صوت الشعب 3 مقاعد

وصرح شرفي ان كل من حزب العدالة والتنمية وكذا حزب الحرية والعدالة وأيضا حزب الفجر الجديد تحصلوا على مقعدين 2

وتحصل كل من حزب جبهة الجزائر الجديدة وحزب الكرامة وحزب جيل جديد على مقعد واحد 1 .