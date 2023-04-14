شرقي يفوز على شايبي في “الليغ 1” وينال تنقيطا مميّزا

تمكّن الثنائي حسام عوار وريان شرقي من قياد فريقهما ليون للفوز بثنائية مقابل واحد أمام تولوز الذي ينشط له الدولي الجزائري فارس شايبي.

وشارك حسام عوار بشكل احتياطي في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني في مكان زميله كاكري.

في حين شارك فارس شايبي بشكل أساسي مع ناديه، لكنه فشل في الفوز.

كما ساهم ريان شرقي بشكل كبير في الفوز حينما قدّم مستوى جيّد على طول الخط، وساهم في الهدف الثاني الذي خطف على اثره فريقه 3 نقاط بعد مشاركته الأساسية.

كما تحصل شرقي على أفضل تنقيط في المباراة بـ 8.6 من 10 حسب الموقع المتخصّص “هوسكورد”.

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