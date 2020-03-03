شركات الطيران المعتمدة لنقل المعتمرين إلتزمت بارجاع المبالغ الخاصة بالرحلات التي تم الغاءها

إلتزمت شركات الطيران المعتمدة لنقل المعتمرين بارجاع المبالغ الخاصة بالرحلات التي تم الغاءها من طرف السلطات السعودية.

وأشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، اليوم بمقر الديوان بالقبة، على اجتماع حول لمناقشة مستجدات الإجراء الخاص بتعليق رحلات العمرة.

الاجتماع حضرته جميع شركات الطيران المعتمدة لنقل المعتمرين، الخطوط الجوية الجزائرية، الخطوط الجوية السعودية ، الخطوط التركية ، الخطوط الأردنية، الخطوط المصرية والخطوط التونسية .

وتم مناقشة مستجدات الإجراء الخاص بتعليق رحلات العمرة المتخذ من طرف السلطات السعودية في إطار الإجراءات المتعلقة بمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى البقاع المقدسة.

و أكدت جميع الشركات مواصلة تنفيذ برامج عودة المعتمرين الموجودين في البقاع المقدسة ضمن رحلاتهم الاصلية.

كما التزمت الشركات بارجاع المبالغ الخاصة بالرحلات التي تم الغاءها وفقا للإجراءات المعمول بها وطبق للعقود المبرمة مع وكالات السياحة والاسفار.