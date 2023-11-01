شركات صينية تزيل اسم إسرائيل من خرائطها

فوجئ مستخدمو الخرائط الإلكترونية الصينية أن اسم إسرائيل لم يعد يظهر على كبرى المواقع الصينية. مثل “بايدو” و”علي بابا”، وسط ترقّب لرد فعل تل أبيب على ذلك.

أصبح هذا الحذف الآن موضوعا شائعا للنقاش في الصين. مع تساؤلات إن كان هذا موقفا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يوضح خبير في الشؤون الصينية لموقع “سكاي نيوز عربية”، لماذا لا تستطيع إسرائيل تقديم احتجاج رسمي على هذا الأمر.

وفق تقرير أصدرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الثلاثاء. فإن الشركات الصينية الكبرى مثل “بايدو” و”علي بابا”. لم تعد تشير إلى إسرائيل بالاسم في الخرائط الرقمية التي تنشرها على الإنترنت.

تظهر الخرائط الرقمية على “بايدو” ترسيم الحدود بين فلسطين وإسرائيل، لكنها لا تحدد الدولة بالاسم. والشيء نفسه شُوهد في خريطة “علي بابا”، رغم أنه حتى الدول الصغيرة مثل لوكسمبورغ تم تحديدها بوضوح.