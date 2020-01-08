شركات طيران دولية تحول رحلاتها الجوية من المجال الجوي الإيراني

قررت شركات طيران دولية تحويل رحلاتها الجوية من المجال الجوي الإيراني، بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وأفادت الخطوط الجوية السنغافورية، اليوم الأربعاء في بيان لها نقلا عن وكالات أخبار دولية، أن رحلاتها من وإلى أوروبا حولت من المجال الجوي الإيراني.

فيما قالت المتحدثة عن شركة “إيفا إير” التايوانية، ان الرحلات الجوية المتجهة إلى أوروبا بدأت من تجنب الطيران فوق إيران منذ صبيحة اليوم.

من جهتها أعلنت الخطوط الجوية الماليزية أنها ستتجنب المجال الجوي في إيران.

كما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إشعارا يقيد الطائرات الأمريكية غير العسكرية من العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج وخليج عمان.

تأتي هذه القرارات والإجراءات بعد تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صبيحة اليوم بالقرب من مطار الخميني في طهران.