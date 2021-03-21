شركة أسترازينيكا: لقاحنا ضد كورونا حلال

أكدت شركة “أسترازينيكا”، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد حلال، ولا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير.

وجاء هذا التصريح، في رد على تأكيد في إندونيسيا أن هذا اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وكان مجلس العلماء في إندونيسيا، قد صرح بأن “اللقاح حرام لأن عملية تصنيعه تستخدم التربسين من بنكرياس لحم الخنزير”.

لكن المتحدث باسم “أسترازينيكا” بإندونيسيا أكد على أنه في جميع مراحل عملية الإنتاج، لا يستخدم هذا اللقاح، ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير.

هذا ووافقت السلطات الإندونيسية، يوم الجمعة، على استخدام لقاح “أسترازينيكا”.