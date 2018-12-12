شركة “أ.أس.أل للطيران فرنسا” تعزز رحلاتها نحو الجزائر وعروض مغرية للزبائن

كشفت شركة أ.أس.أل، الفرنسية للطيران، تعزيز رحلاتها نحو الجزائر خلال فصل الصيف المقبل، معلنة عن برنامج جديد لرحلاتها المنتظمة.

وأكدت الشركة أنها وفرت عرضا خاصا بالأسعار من إجل التكيف مع إحتياجات تنقل زبائنها، حسب نوع السفر المختار عائلي أو سياحي أومهني.

وعليه فإن خطوط بوردو، وهران، وباربينيون، وهران، التي تم تدشينها خلال فصل الصيف الماضي، ستتعزز فضلا عن خط باريس شارل ديغول، العاصمة.

كما أوضحت إلى توفر مختلف الخيارات على غرار الرحلات ذهابا فقط، أوذهاب وإياب بالأمتعة المسجلة، أوبدونها وقابلة للتغيير أو لا وقابلة للسداد أوغير قابلة ويمكن إدماجها مع بعض.