شركة إسبانية تمنع مواطنين من زيارة قبور موتاهم بعزابة في سكيكدة

تسببت في كارثة بعد غلق قناة لصرف المياه بالأتربة

لم يتمكن المئات من المواطنين من زيارة قبور موتاهم كعادتهم يوم الجمعة بمقبرة بلدية عزابة في سكيكدة، بعد أن غمرت السيول جزءا كبيرا من المقبرة حيث تسببت شركة إسبانية في ذلك، أين قامت هذه الشركة المكلفة بإنجاز مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية في برحال عنابة المار جزء منه بعزابة، بغلق قناة صرف المياه الخاصة بالمقبرة جراء الأتربة من مخلفات المشروع من دون مراعاة أو مبالاة ـ

حسب أحد الناشطين الجمعويين ـ الذي أكد أنه وآخرون اتصلوا بالقائمين على الشركة والمصالح التقنية للبلدية ونبهوهم لحجم الكارثة المتوقع حدوثها، لكن نداءاتهم لم تُسمع.

وقد منع الكثيرون من زيارة المقبرة رغم تدخل متطوعين لامتصاص المياه، لكن الكارثة التي تسببت فيها الشركة الإسبانية المذكورة كانت كبيرة، حيث حضر قادة الفوج الكشفي «أهل العزم» والقائمين على الجمعية الخيرية لنقل المرضى والجنائز، الذين عملوا طيلة الصبيحة على أمل شفط المياه من الجهة التي غمرتها السيول، لكن الأمر يتطلب تدخلا من قبل الجهات الوصية التي كانت غائبة طيلة أيام التقلبات الجوية.