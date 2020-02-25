شركة إنتاج الكوابل “Enicab” تستعين بإستراتجية جديدة لبعث نشاطها بالسوق الوطنية

كشف الرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية لتصنيع الكوابل “Enicab”، عادل ديردر، أن “الشركة توجهت لسن إستراتجية ديناميكية جديدة لإعادة نشاطها وإنتاجها بالسوق الوطنية”.

وقال ديردر، اليوم الثلاثاء في بيان للشركة، على ضرورة “تحفيز الموارد البشرية كأداة تطوير وأيضا بالجمع بين فريق الإدارة والإدارة العليا في شكل بيان واضح لرؤيتنا على المدى المتوسط ​​(2020-2022)”.

وأضاف ذات المسؤول أن ” الشركة المختصة في صناعة الكوابل الجزائرية تتمتع بالقدرة على إحياء وحدة الإنتاج الخاصة بها”.

وأشار أن الشركة “سجلت أداء مهما مقارنة بالأعوام السابقة”، مشيرا في السياق ذاتأن ذلك “تفي بالتزاماتها تجاه الأطراف الثالثة العملاء ،الموردون ولشركاء”.

هذا وتستمر شركة “enicab” في النمو بقوة لإعادة مكانتها في السوق الوطنية وقيادتها في مجموعة منتجاتها من خلال تبني سياسة الابتكار والتنويع.

يأتي هذا بالرغم من أن الشركة قد مرت سابقا بأزمة خلال الربع الأخير من عام 2019، والتي تسببت في توقف الأنشطة واضطراب في المناخ الداخلي.

تسبب ذلك في تراجع النسبة الإنتاجية وعجز نتيجة تراجع في معدل دوران الأعمال، ولد اضطرابا اجتماعيا واقتصاديا.