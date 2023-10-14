شركة البث الفرنسية “يوتلسات” تحجب قناة الأقصى وتمنع بثها

قامت شركة البث الفرنسية “يوتلسات”، بحجب قناة الأقصى ومنع بثها، حسب ما كشفت عنه الفضائية في بيان لها، اليوم السبت.

هذا وأدانت حركة “حماس” قرار الشركة الفرنسية بمنع بث قناة الأقصى، حيث اعتبرته محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال.

وأضافت “حماس” أنمنع بث قناة الأقصى الفضائية يأتي في سياق الاستهداف الصهيوني المتعمّد للصحافة والإعلام، كما أن هذا القرار، يعتبر انتهاك فاضح لحرية الصحافة وتواطؤ وانحياز للمحتل الفاشي.

وتابعت ذات الحركة، أن هذا القرار لن يفلح في حجب جرائم ومجازر الاحتلال ولن يحجب صورة البطولة والصمود التي يسطرها الشعب الفلسطيني، كما دعت المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على شركة البث الفرنسية للعدول عن القرار المجحف والمنحاز.