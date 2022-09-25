شركة السلامة تقاضي أحد مسيريها باختلاس 140 مليون سنتيم

تابعت شركة “السلامة للتامينات”، مسير ورئيس غرفة بإحدى وكالاتها شرق العاصمة يدعى “ع.محمد” بتهمة اختلاس أموال خاصة أمام محكمة الدار البيضاء، اثر اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ140 مليون سنتيم.

وانطلقت ملابسات القضية بشكوى مرفقة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق لدى مخكمة الدارالبيضاء. قيدتها شركة “السلامة” للتأمينات ضد مسير إحدى وكالتها شرق العاصمة.

تتهمه باختلاس أموال خاصة وذلك بعد اكتشافها ثغرة مالية خلال مراجعة الحسابات وجردها لدى خروج المعني للتقاعد.

واستند في شكواه لما توصل إليه خبير حسابات الذي حدد الثغرة ب 140 مليون سنتيم. وهي الثغرة التي تنصل من مسؤوليتها المتهم المستفيد من اجراء الاستدعاء المباشر عبر جميع مراحل التحقيق.

وتمسك بالنكرا خلال محاكمته، منوها أنه معتاد على جرد الحسابات شهريا. وانه لم يسبق أن تم تحديد أي ثغرة وتفاجأ بعد خروجه للتقاعد باستدعائه مجددا للتحقيق معه.

موضحا أنه تم تعيين عدة خبراء في الملف فصلوا بعد وجود اختلاس واستفاد أمام قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة. قبل أن يستأنفه، الطرف المدني امام غرفة الاتهام والذي عينت خبيرا محايدا هذا الاخير. وعلى حد ما جاء به الدفاع لم يحدد الثغرة وانما اشار إلى شكوكه في وجودها.

ونوهت إلى أن عدة تقارير حولت للشركة بخصوص وجود أوراق نقدية مزورة تم اكتشافها لدى تحويل عائدات الشركة للبنك. قدمت ما يثبت ذلك وارجعت الثغرة لما تم اكتشافه من اوراق نقدية مزورة تم تقديم شكوى بها.

وطالب دفاع المتهم على اثر ذلك افادته بالبراءة، كون مساره المهني نظيف. ولايزال مطالبا بتقديم الخدمة للعديد من وكالات وشركات التامين المنافسة. من جهته وكيل الجمهوريو طالب بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذ مع 50 ألف دج غرامة مالية.